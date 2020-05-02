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Общество

У псковского митрополита Тихона взломали почту

2 мая 2020 года, 00:05

У епископа Псковского и Порховского Тихона взломали электронную почту. Об этом он сам сообщил РИА «Новости». «Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить десять миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», — рассказал Тихон.

У псковского митрополита Тихона взломали почту
Митрополит Тихон
Псковское агентство информации
Он пояснил, что не намерен «идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес». «Позволю себе посоветовать нашим согражданам внимательнее относиться к своей личной и деловой переписке. Каждый человек может стать объектом подобной охоты, грязного бизнеса и шантажа», — отметил он.

«Есть вирус COVID-19, есть вирусы компьютерные, а есть и вот такие вирусы в нашем обществе. Поражают они и тех, кто ворует чужие письма, желая сделать на этом деньги, и тех, кто взахлёб чужие письма читает. Для меня это личности одного порядка. Вирус у них не новый — к сожалению, такое всегда было и есть», — констатировал митрополит Тихон.

«Не читайте чужих писем, дорогие друзья! Вспомните, чему нас учили мамы и папы. А они ведь плохому не научат. Не позорьте их», - резюмировал владыка.

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