Президент: С 12 мая начнём снимать ограничительные меры

С 12 мая в России планируется начать снимать ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед совещанием с главами регионов 28 апреля.

При этом он подчеркнул, что решения по всем регионам под копирку принимать нельзя, так как кто-то раньше столкнулся с эпидемией, кто-то – позже.

Владимир Путин поручил Правительству России и Роспотребнадзору подготовить до 5 мая рекомендации по выходу из режима ограничений. Он подчеркнул, что этот документ регионы должны получить заранее, чтобы иметь возможность подготовиться. Президент отметил, что губернаторы при принятии решения об ослаблении ограничительных мер должны учитывать мнение местных специалистов и эпидемическую ситуацию в регионах.

«Эпидемия сильно ударила по экономике и бизнесу», - заявил Владимир Путин и поставил задачу Правительству страны вместе с субъектами Федерации разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан.