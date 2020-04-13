Парки, набережные и детские площадки закрыли для посещения в Псковской области

В Псковской области запрещено посещение лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых площадок. Запрет не распространяется на работников, обслуживающих эти объекты, на тех, кто занимается там спортом в индивидуальном порядке и с соблюдением социальной дистанции в полтора метра, а также возможен сквозной проход через эти территории. Соответствующие поправки в свой Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также для посетителей закрыты стадионы и спортивные площадки. Там могут присутствовать только люди, которые обслуживают эти объекты, спортсмены-одиночки, соблюдающие дистанцию, а также фитнес-тренеры и представители спортклубов, проводящие там индивидуальные занятия.

На кладбища псковичи тоже теперь не могут пойти, за исключением церемоний погребения.

Запрещено посещать территории религиозных организаций, всем, кроме служителей и персонала.

По-прежнему жителям области можно посещать медицинские учреждения в случае прямой угрозы здоровью, ближайшие к дому магазины, колодцы и водозаборные колонки, выносить мусор. Разрешён и выгул животных на расстоянии не более 500 метров от дома. Передвигаться по области могут только те, кому это необходимо в рамках исполнения служебных обязанностей.

Все, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания, должны оставаться на самоизоляции.

На работе, в транспорте, в магазинах и других общественных местах предписано носить защитные маски.

Что касается работы торговых точек, то им рекомендовано ограничить количество покупателей в зале, нанести разметку, чтобы предотвратить скопление покупателей возле касс. А также магазины должны установить время посещения для лиц старше 60 лет с 9:00 до 11:00.

Работодателям поручено обеспечить карантин на 14 дней для сотрудников, вернувшихся из-за границы, обеспечить режим самоизоляции для работников старше 65 лет и беременных, которые пожелают остаться дома в период карантина, с сохранением заработной платы.

Обновлённый Указ губернатора вступил в силу с момента его опубликования. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь>>>