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Общество / Здоровье

Федеральную выплату в 80 тысяч рублей для врачей установил Владимир Путин

8 апреля 2020 года, 16:06

Президент России Владимир Путин объявил о введении федеральных доплат в 80 тысяч рублей в месяц для врачей, работающих с заражёнными коронавирусом пациентами. Для среднего медперсонала размер выплаты составит 50 тыс. рублей, для младшего персонала – 25 тыс. рублей. Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед совещанием с губернаторами регионов страны 8 апреля.

Доплаты устанавливаются также для сотрудников Скорой медицинской помощи. Фельдшеры будут получать по 50 тысяч рублей, медсёстры и водители – по 25 тысяч рублей.

Как отметил президент, выплаты устанавливаются на срок три месяца начиная с апреля. На обеспечение такой меры поддержки регионам перечислят более 10 млрд рублей.

«Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», - заявил Владимир Путин.

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