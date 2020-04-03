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Общество

Михаил Ведерников попросил прокуратуру проверить ситуацию с санаторием «Хилово»

3 апреля 2020 года, 16:25

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил представителей региональной прокуратуры «подключиться и разобраться в ситуации» с санаторием «Хилово». Об этом он заявил сегодня, 3 апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 

«По «Хилово» было обращение директора на главу Порховского района, мол, губернатор такой злой, нас закрыл», - пояснил глава региона. Напомним, руководитель «Хилово» Александр Михайлов в официальном письме в адрес главы Порховского района заявил, что «вынужденное закрытие» санатория приведет к проблемам в ЖКХ одноименного поселка.

«Возможны застойные процессы в водопроводе и ухудшение качества поступающей воды», говорится в документе за подписью Александра Михайлова. Поскольку инфраструктура санатория обеспечивает коммунальными услугами поселок Хилово, то в случае остановки ее работы жители населенного пункта могут также остаться без канализации, горячего водоснабжения и отопления.

Напомним, что 31 марта в санаторий состоялся рейд, призванный проверить информацию о том, что несмотря на запрет, содержащийся в указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Хилово» продолжает принимать гостей. В ходе проверки было выяснено, что 29 марта в санаторий заехали 19 человек, 30 марта – еще 30. Всего в санатории на тот момент отдыхали 300 человек.

По итогам проверки председатель областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова в тот же день сообщила, что «Хилово» приостанавливает свою работу.  Позже появилась информация, что одна из отдыхающих санатория контактировала с больным коронавирусом.

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