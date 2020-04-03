Директор санатория «Хилово» заявил, что его «вынужденное закрытие» обернется проблемами в ЖКХ Порховского района

Директор принадлежащего Псковскому областному совету профсоюзов санатория «Хилово» Александр Михайлов 31 марта официально сообщил главе Порховского района Виктору Степанову, что в связи с «вынужденным закрытием» его учреждение не сможет соблюдать санитарные нормы при обеспечении поселка Хилово питьевой водой.

«Возможны застойные процессы в водопроводе и ухудшение качества поступающей воды», говорится в документе за подписью Александра Михайлова, опубликованном телеграм-каналом «Псковские новости».

Поскольку инфраструктура санатория обеспечивает коммунальными услугами поселок Хилово, то в случае остановки ее работы жители населенного пункта могут также остаться без канализации, горячего водоснабжения и отопления.

Напомним, что 31 марта в санаторий состоялся рейд, призванный проверить информацию о том, что несмотря на запрет, содержащийся в указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Хилово» продолжает принимать гостей. В ходе проверки было выяснено, что 29 марта в санаторий заехали 19 человек, 30 марта – еще 30. Всего в санатории на тот момент отдыхали 300 человек.

По итогам проверки председатель областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова в тот же день сообщила, что «Хилово» приостанавливает свою работу.

Случившееся стало поводом для телесюжета на канале НТВ. Позже появилась информация, что одна из отдыхающих санатория контактировала с больным коронавирусом.