400 тестов на коронавирус в сутки рассчитывают делать в Псковской области после запуска нового лабораторного оборудования

После ввода в строй нового аппарата для проведения анализов на коронавирус в Псковской области медики смогут проводить до 400 тестирований в сутки. Об этом сегодня, 3 апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции сообщила председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

В настоящее время в Псковской области проводят около 210 тестов на коронавирус в сутки. «Чем больше будет анализов, тем более оперативно мы будем работать», - подчеркнула первый вице-губернатор Вера Емельянова.