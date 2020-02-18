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Экономика / ЖКХ

В России предлагают не отключать должников от коммунальных услуг

18 февраля 2020 года, 10:29

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам коммунальных услуг за долги, сообщают РИА Новости.

Документ уже поддержали ЛДПР, «Справедливая Россия» , КПРФ. «Единой России» намерена более детально изучить поправки.

Несмотря на то, что правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект, в Минстрое не видят необходимости изменений в Жилищном кодексе, полагая, что этот вопрос уже решен, а граждане обязаны вовремя платить за услуги, которые получают.

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