В России предлагают не отключать должников от коммунальных услуг

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам коммунальных услуг за долги, сообщают РИА Новости.

Документ уже поддержали ЛДПР, «Справедливая Россия» , КПРФ. «Единой России» намерена более детально изучить поправки.

Несмотря на то, что правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект, в Минстрое не видят необходимости изменений в Жилищном кодексе, полагая, что этот вопрос уже решен, а граждане обязаны вовремя платить за услуги, которые получают.