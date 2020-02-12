«Масочный» режим вводится в Пскове из-за гриппа

В образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания Пскова вводится «масочный» режим для сотрудников. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, постановление «О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ» подписал 11 февраля глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В документе также говорится о необходимости уборки мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

Также руководству «Аптека №2» Пскова поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек города.

Срок действия ограничительных мероприятий - с 11 февраля до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.