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Общество / Здоровье

Четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин

11 февраля 2020 года, 10:05

Четыре класса и шесть групп в детских садах Псковской области закрыты на карантин. Об этом в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал руководитель регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Александр Нестерук, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Эпидемический порог в регионе ниже на 40% допустимого уровня. Заболело чуть больше 5 000 жителей региона, что меньше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее непростая эпидемиологическая ситуация сложилась в Пскове, где зафиксировано свыше 2,5 тыс случаев заболевания ОРВИ. В связи с этим в ближайшее время в лечебных и образовательных учреждениях города будут введены некоторые ограничительные мероприятия.

В настоящее время в регионе на карантин закрыто 4 учебных класса и 6 групп в детских дошкольных учреждениях, в которых число заболевших превысило 20%.

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