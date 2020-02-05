Девять человек представят Псковскую область на полуфинале конкурса «Лидеры России» в Санкт-Петербурге

В выходные, 8 и 9 февраля, в Санкт-Петербурге будет проходить региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Северо-Западного федерального округа. Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» .

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Как сообщили «Псковской правде» организаторы конкурса, всего от Северо-Западного округа поступило 29 350 заявок. Приглашение в полуфинал получил 331 участник, показавший лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Санкт-Петербурга – 241 человек, от Калининградской области – 22, от Ленинградской области – 13, от Архангельской области – 12, от Псковской области – 9 человек, от Вологодской области – 8, от Мурманской области – 8, от Новгородской области – 6, от Республики Карелия – 6 и от Республики Коми – 6.

Участвовать в открытии полуфинала пригласили и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также на открытие приглашены полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников, председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В пятницу, 7 февраля, будет проходить повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет пройти повторное компьютерное тестирование, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

А 8 и 9 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных соревнованиях за выход в финал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от округа, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

«Всего пройдет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций. Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 ммиллион рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Напомним, что в прошлом году Псковскую область в полуфинале конкурса представляли четыре наших соотечественника. В этом году губернатор Михаил Ведерников призвал жителей области активней участвовать в конкурсе «Лидеры России»:

«Конкурс на практике доказал свою объективность, и его победители действительно получили отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне», - подчеркнул глава региона.