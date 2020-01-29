Медицинские организации Псковской области обеспечены противочумными костюмами

Все медицинские организации должны иметь запас противоэпидемических костюмов, не менее восьми. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила главный врач псковского Центра СПИД Ираида Сивачева на заседании санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Ираида Сивачева также отметила, что специалисты Центра СПИД готовы обучить медработников забору материалов по выявлению возбудителей этой группы патогенности.

В свою очередь представители Росздравнадзора по Псковской области заверили участников заседания, что все необходимое для противодействия инфекции в регионе есть. В частности, в медицинских учреждениях области есть 92 противочумных костюма - комплекта специальной одежды, используемой при работе в условиях возможного заражения возбудителями особо опасных инфекций.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко также отметила, что «поводов для паники нет». «Мы стоим на страже здоровья граждан. У нас все под контролем», - сказала она.

«Мы способны предотвратить развитие опасного заболевание на территории области. Все профилактические меры обеспечим в полном объёме», - резюмировала выступления коллег председатель санитарной противоэпидемической коллегии, первый вице-губернатор Вера Емельянова.