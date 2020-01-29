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Общество

Все вернувшиеся из Китая псковские туристы будут обследованы

29 января 2020 года, 14:31

Все туристы, возвращающиеся из Китая, будут обследованы. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании санитарной противоэпидемической коллегии «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

По словам Александра Нестерука, на границе области усиливаются меры безопасности. Он также отметил, что с начала января граждане Китая через Псковскую область в Россию не въезжали.

Также руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что студенты-китайцы, которые проходят обучение в псковском университете, здоровы. «У нас в ПсковГУ учатся 16 студентов из Китая. Они ездили домой на каникулы, но они все здоровы», - отметил он.

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