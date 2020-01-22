Определён состав жюри юбилейной премии «Народное признание»

Определен состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019», сообщает ПАИ. В жюри вошли: первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, директор Государственного архива Псковской области и руководитель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, руководитель Института третьего возраста, заместитель руководителя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

В состав жюри традиционно включили обладателей премии «Народное признание» за предыдущий год: генерального директора АО «ПЭМЗ» Александра Лазарева, автора проекта «STREET WORKOUT» Виталия Дидыча, педагога дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми МБОУ дополнительного образования «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренера детской команды «Чайка-Юность» Алексея Боженова.

В этом году премия «Народное признание» вручается в 10-й раз. Второй тур голосования завершится в 18:00 26 января. Проголосовать за номинатов можно здесь.