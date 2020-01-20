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Экономика / ЖКХ

Банковскую комиссию за коммунальные платежи хотят отменить в России

20 января 2020 года, 10:12

Банковскую комиссию за коммунальные платежи хотят отменить в России. Внести соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы намерены депутаты фракции «Единая Россия», сообщают «Известия».

Сегодня комиссия за перевод по коммунальным платежам составляет от 0,5 до 2%, при этом не имеет значение, каким способом происходит оплата. Чтобы это изменить надо внести поправки в Жилищный кодекс или несколько изменений в закон о банках, платежной системе и в ряд других документов.

Предварительное согласование этот вопрос уже прошел с руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Однако инициаторы опасаются, что банки найдут способ компенсировать потери. Например, через управляющие компании, которые, в свою очередь, отыграются на тарифе. 

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