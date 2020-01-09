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Общество / Здоровье

В Псковской области в прошлом году открыли 13 новых модульных ФАПов

9 января 2020 года, 12:00

В Псковской области в 2019 году в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» открыли  13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает pskov.ru.

На эти цели  направили около 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Модульные ФАПы  возвели в удаленных населенных пунктах. По три комплекса установили в Красногородском и Струго-Красненском районах, два — в Себежском и по одному в Опочецком, Плюсском, Порховском, Псковском и Новоржевском районах.

ФАПы полностью оснащены медицинским оборудованием, необходимым для первичного осмотра и диагностики. В каждом здании размещаются кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты. В рамках подключения социально-значимых объектов по нацпроекту «Цифровая экономика» предоставлен и доступ к высокоскоростному интернету.


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