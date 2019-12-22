Новое медоборудование появилось в псковских больницах

Его установку в субботу 21 декабря проконтролировал губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона побывал в детской областной больнице, госпитале ветеранов войн, в псковской областной клинической больнице.

В областной клинической больнице Михаил Ведерников осмотрел ангиограф, на котором проводится широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока. На его закупку было направлено более 76 млн рублей. Как отметил заместитель главного врача по медчасти Вадим Солдатов, коллеги из Санкт-Петербурга и Москвы отметили высокий уровень техники, а один из них даже решил трудоустроиться в областной больнице. Губернатор поручил предоставить специалисту жилье.

Больница также приобрела аппарат УЗИ экспертного класса, которых в России всего четыре.

В госпитале ветеранов войн идет ремонт кабинета, в котором установят рентгенологический аппарат на два рабочих места.

Стоимость аппарата — более 14 млн рублей. Оборудование расширит спектр услуг для пациентов.

лет.

В Детской областной больнице в ближайшее время также откроется рентгенологический кабинет, начнут работу новые аппараты КТ и МРТ.

Михаил Ведерников рассказал медикам, что на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов внесен документ с дополнительными мерами поддержки медиков. Планируется ввести почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», а также грантовую поддержку для молодых специалистов.

