Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить прямо в перинатальном центре

Удаленное рабочее место отдела ЗАГС Пскова в Псковском перинатальном центре открылось 21 декабря. В церемонии принял участие губернатор Михаил Ведерников.

Псковская область стала первым регионом Северо-Запада России, где государственная регистрация рождения ребенка и установления отцовства будет проходить непосредственно в стенах медицинского учреждения в период стационарного пребывания мамы и новорожденного. Специалист будет работать в перинатальном центре в понедельник (с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед), а также в четверг и субботу (с 9.00 до 13.00).

Родители смогут подать документы и заявление специалисту ЗАГС и через час получить свидетельство о рождении ребенка. Установление отцовства потребует на полчаса больше. Также работник сможет консультировать родителей по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния. Все это позволит сократить очереди в отледениях ЗАГС Пскова и других районов региона.

Михаил Ведерников поручил проработать вопрос открытия удаленного рабочего места ЗАГС в родильном доме Великих Лук. Глава региона подчеркнул, что предоставление услуги должно быть равнодоступно для жителей крупных населенных пунктов области.

