Новые спецавтомобили вручили медикам

Одиннадцать новых автомобилей "Шевроле-Нива" отправятся в Бежаницкий, Новосокольнический, Псковский, Великолукский, Пушкиногорский, Струго-Красненский, Себежский, Порховский, Невельский и Опочецкий районы. В церемонии вручения у стен псковской областной клинической больницы принял участие 21 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

- Отсутствие транспорта у фельдшеров на местах является одной из главных проблем здравоохранения в регионе. Если проект будет востребован, мы предусмотрим деньги на данную программу в следующем году и в дальнейшей перспективе. Надеюсь, и вы, и пациенты по достоинству оцените такое решение, — отметил Михаил Ведерников и пожелал врачам успехов.

Автомобили купили по нацпроекту "Здравоохранение", потратили на их приобретение 7, 5 млн. рублей.

Вручение еще сорока автомобилей состоялось на базе «Псковской станции скорой помощи». Их направят в 22 муниципалитета Псковской области. Кроме карет скорой помощи класса «B» купили два реанимобиля, которые передадут в Псков и Великие Луки.

Средства на приобретение спецавтомобилей выделены согласно постановлению Правительства РФ, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. В текущем году на закупку техники выделено более 120 млн рублей. За последние два года парк техники пополнился на 92 новых автомобилями.