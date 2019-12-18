Спецтранспорт для перевозки пожилых людей получили районы Псковской области

Все 18 машин поступили в рамках нацпроекта «Демография». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, ключи от автомобилей, которые распределены между 16 районами, руководителям Центров социального обслуживания вручила заместитель губернатора Вера Емельянова.

Автомобили «Лада Ларгус» и «ГАЗель Соболь» специально предназначены для перевозки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Отличное событие для всей социальной системы региона. Эти машины — настоящий предновогодний подарок, который позволит повысить доступность и эффективность социальных и медицинских услуг», - отметила Вера Емельянова.

Первая партия спецтранспорта в количестве 11 машин поступила в Псковскую область в ноябре. На приобретение всех 29 автомобилей было выделено 22 млн рублей.