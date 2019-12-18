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Общество / Соцзащита

Спецтранспорт для перевозки пожилых людей получили районы Псковской области

18 декабря 2019 года, 11:56

Все 18 машин поступили в рамках нацпроекта «Демография». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, ключи от автомобилей, которые распределены между 16 районами, руководителям Центров социального обслуживания вручила заместитель губернатора Вера Емельянова.

Спецтранспорт для перевозки пожилых людей получили районы Псковской области
Все машины оборудованы соответствующим образом
Фото http://www.pskov.ru/

Автомобили «Лада Ларгус» и «ГАЗель Соболь» специально предназначены для перевозки пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Отличное событие для всей социальной системы региона. Эти машины — настоящий предновогодний подарок, который позволит повысить доступность и эффективность социальных и медицинских услуг», - отметила Вера Емельянова.

Первая партия спецтранспорта в количестве 11 машин поступила в Псковскую область в ноябре. На приобретение всех 29 автомобилей было выделено 22 млн рублей. 

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