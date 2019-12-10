Первые магазины ТЦ Fjord Plaza в Пскове начнут работать 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, Fjord Plaza откроет двери для своих посетителей. Как сообщили «Псковской правде» в администрации торгового центра, первыми откроются магазины известного польского fashion-ретейлера «Cropp», «House», «SinSay», один из крупнейших обувных ретейлеров «kari», магазин самой большой парфюмерно-косметической сети в России «Л’этуаль», гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», ресторан «Бургер Кинг» и другие.

В декабре также запланировано открытие гипермаркета «Магнит Семейный», детского активити-парка «Kids Mall», магазинов «Детский мир», «Gloria Jeans», «Zolla», «Книжица», ресторана «Макдоналдс». Ожидается, что до конца этого года заработает кинотеатр премиум класса «Silver Cinema».

В честь открытия первых магазинов 13 декабря в 14.00 начнется праздник с розыгрышем призов от арендаторов. С 15.00 до 17.00 маленькие зрители смогут посмотреть интерактивный детский спектакль «Олаф и Новые холодные приключения», в 18.00 состоится концерт кавер-группы «Красивая».

14 декабря, в субботу, с 14.00 до 19.00 пройдет танцевальный марафон от хип-хоп центра «Хоть отбавляй!» с мастер-классами, розыгрышами призов и конкурсами.

А в воскресенье, 15 декабря, с 14.00 до 16.00 маленькие покупатели смогут поучаствовать в новогоднем спектакле «Дед Мороз и Снегурочка в царстве Малефисенты».

ТРЦ Fjord Plaza находится в Псковском районе, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, 23. График работы торгового центра – с 10.00 до 21.00 ежедневно.