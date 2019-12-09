Комплекс по борьбе с беспилотниками протестировали в Псковской области

В понедельник, 9 декабря, на псковском аэродроме был представлен радиолокационный комплекс по борьбе с беспилотниками. На презентации присутствовали руководство области, представители силовых ведомств, военные и журналисты, передает корреспондент «Псковской правды».

Главный конструктор комплекса Иван Вылегжанин рассказал, для чего нужен этот комплекс:

- Комплекс ROSK-1 представляет собой набор информационных средств: радиолокационная станция под радиопрозрачным укрытием, смонтированная на КамАЗе, набор выносного оборудования в виде вышек систем радиотехнической разведки и радиоэлектронного противодействия и несколько оптических систем. Все системы информационные и сводятся на едином рабочем месте в программное обеспечение оператора. Есть уникальные технологии, которые заложены как в радиолокатор, так и в систему радиотехнической разведки и оптикоэлектронную систему.

В настоящее время одну из новых угроз представляют беспилотные летательные аппараты, уверен главный конструктор. Они широко доступны как в вооруженном противостоянии, террористическим группам, хулиганам, так и просто любителям, которые не понимают, какую опасность могут данные летательные аппараты представлять для авиации. Также при съемке могут выявляться операции как силовых ведомств, так и частной жизни граждан.