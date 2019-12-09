Комплекс по борьбе с беспилотниками протестировали в Псковской области

В понедельник, 9 декабря, на псковском аэродроме был представлен радиолокационный комплекс по борьбе с беспилотниками. На презентации присутствовали руководство области, представители силовых ведомств, военные и журналисты, передает корреспондент «Псковской правды».
Главный конструктор комплекса Иван Вылегжанин рассказал, для чего нужен этот комплекс:
- Комплекс ROSK-1 представляет собой набор информационных средств: радиолокационная станция под радиопрозрачным укрытием, смонтированная на КамАЗе, набор выносного оборудования в виде вышек систем радиотехнической разведки и радиоэлектронного противодействия и несколько оптических систем. Все системы информационные и сводятся на едином рабочем месте в программное обеспечение оператора. Есть уникальные технологии, которые заложены как в радиолокатор, так и в систему радиотехнической разведки и оптикоэлектронную систему.
В настоящее время одну из новых угроз представляют беспилотные летательные аппараты, уверен главный конструктор. Они широко доступны как в вооруженном противостоянии, террористическим группам, хулиганам, так и просто любителям, которые не понимают, какую опасность могут данные летательные аппараты представлять для авиации. Также при съемке могут выявляться операции как силовых ведомств, так и частной жизни граждан.
Все информационные системы сводятся на экране, и оператор видит обстановку на контролируемом участке.
Фото Андрея Степанова.
Как заметил Иван Вылегжанин, этот комплекс позволяет выявлять летательные аппараты, распознавать с помощью видеокамер, затем блокировать и захватить незаконный летательный аппарат. При этом отличие этого комплекса от других подобных в том, что он может отличить летающий дрон от птицы. И решение, блокировать объект или нет, принимает человек, который видит съемку с камер на своем мониторе.
Хотя и от птиц проблем не меньше, чем от летательных аппаратов. Присутствующие на презентации видели на мониторе трассы от птиц – в небе были пока только они.
- Птицы тоже в последнее время представляют довольно много хлопот авиации, - продолжил рассказывать Иван Вылегжанин. - Как мы знаем, в Жуковском чуть не произошла катастрофа, когда при взлете попали в турбину несколько чаек, в результате чего самолет был вынужден сесть на кукурузное поле. В течение месяца еще два подобных инцидента произошли на Урале и в районе Якутии – самолеты были вынуждены вырабатывать топливо и садиться. Это проблемой может быть как для гражданской авиации, так и для авиации любых силовых ведомств.
На псковском аэродроме представили радиолокационный комплекс по борьбе с беспилотниками.
Фото Андрея Степанова.
Комплекс по борьбе с беспилотниками разрабатывался с 2017 года, в течении всего двух лет разработка была закончена. В августе этого года были проведены госиспытания совместно с радиотехническими войсками Воздушно-космических сил, и в настоящее время ведется подготовка к серийному выпуску данного комплекса.