Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников лично контролирует оказание помощи школьникам, пострадавшим в ДТП под Новоржевом

29 ноября 2019 года, 11:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации школьных перевозок в связи с произошедшим ДТП в Новоржевском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас вопрос оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле главы региона. Экстренная помощь пострадавшим уже оказана. Госпитализация требуется четверым, трое из них дети. Детей разместят в Детскую областную клиническую больницу. В настоящее время с ними работают психологи.

Напомним, что утром 29 ноября на втором километре дороги «Новоржев – Иваньково» произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил школьников к месту учёбы. В салоне в момент аварии находились 10 пассажиров, 7 из них — дети.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Бесплатно провериться на ВИЧ псковичи смогут 30 ноября в клубе «ТИР»
Автобус с пассажирами опрокинулся в Новоржевском районе, пострадали трое детей
Псковских водителей призывают не рисковать на дорогах и следить за скоростью
Полицейские сообщили, во что была одета пропавшая 36-летняя великолучанка (ФОТО)
Как создавать креативные Instagram Stories, расскажет эксперт на втором Псковском медиафоруме
Стало известно, какой будет программа второго Псковского медиафорума (РЕГИСТРАЦИЯ)
В Псковской области ввели штрафы за игнорирование депутатских запросов
В 2020 году средняя заработная плата в Псковской области вырастет до 28 тысяч рублей
Спектакль «Голоса православного Пскова» покажут с использованием компьютерной графики

Комментарии

Авторизация
No comments
На Эльбрус в 70 лет

Общество
29 ноября 10:31

На Эльбрус в 70 лет

Пенсионер во время восхождения на самую высокую точку России и Европы купался в водопаде, был отброшен молнией с тропы, а на пике растянул два псковских флага
Цифра не столь отдалённая

Общество
29 ноября 09:54

Цифра не столь отдалённая

В колонии под Себежем осужденные не только принимают сигнал цифрового ТВ, но и создают ролики для собственной студии (ФОТО)
Лесоворот

Общество / Экология
28 ноября 10:10

Лесоворот

Основная причина гибели лесов в Псковской области — это не работа черных лесорубов и не пожары, а ветер и снег