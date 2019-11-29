Михаил Ведерников лично контролирует оказание помощи школьникам, пострадавшим в ДТП под Новоржевом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить безопасность организации школьных перевозок в связи с произошедшим ДТП в Новоржевском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас вопрос оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле главы региона. Экстренная помощь пострадавшим уже оказана. Госпитализация требуется четверым, трое из них дети. Детей разместят в Детскую областную клиническую больницу. В настоящее время с ними работают психологи.

Напомним, что утром 29 ноября на втором километре дороги «Новоржев – Иваньково» произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил школьников к месту учёбы. В салоне в момент аварии находились 10 пассажиров, 7 из них — дети.