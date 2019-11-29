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Происшествия

Автобус с пассажирами опрокинулся в Новоржевском районе, пострадали трое детей

29 ноября 2019 года, 10:27

В пятницу, 29 ноября, около 8.30 в Новоржевском районе на втором километре дороги «Новоржев – Кудеверь» водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительным данным в салоне находились десять пассажиров, семеро из них – дети. Сейчас есть информация о трёх пострадавших детях. На месте происшествия работает следователи и сотрудники ГИБДД, которые выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи с ухудшением погоды жителей Псковской области призывают быть предельно осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим. По данным ведомства, во многих районах области наблюдается гололедица. Автолюбителям советую перестроить на зимний стиль езды.

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