«Мы лучшие и это не случайно»: главврач «Центра СПИД» о победе во всероссийском конкурсе

Псковский «Центр СПИД» занял первое место на Всероссийском конкурсе в Москве среди аналогичных организаций других субъектов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Псковский «Центр СПИД» занял первое место на Всероссийском конкурсе в Москве среди аналогичных организаций других субъектов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Многие годы Псковская область признается регионом со стабильной ситуацией по заболеваемости синдромом приобретенного иммунодефицита.
По словам Ираиды Сивачёвой, под меднаблюдением в учреждении в этом году состояло чуть больше 1 тысячи пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция, что составило более 85% от числа лиц, живущих с ВИЧ в Псковской области. Из них около 870 человек получали антиретровирусную терапию. У 60% пациентов вирусная нагрузка была подавлена.
Напомним, 1 декабря в мире провозглашен Днем борьбы со СПИДом.