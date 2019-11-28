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Общество

«Мы лучшие и это не случайно»: главврач «Центра СПИД» о победе во всероссийском конкурсе

28 ноября 2019 года, 12:10

Псковский «Центр СПИД» занял первое место на Всероссийском конкурсе в Москве среди аналогичных организаций других субъектов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Мы лучшие и это не случайно»: главврач «Центра СПИД» о победе во всероссийском конкурсе
Псковский «Центр СПИД» признан лучшим в стране.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
«Мы лучшие в России по вопросам профилактики, диспансеризации, лечения и увеличения продолжительности жизни людей. И это не случайно. На протяжении нескольких лет Псковская область входит в число регионов с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции», - отметила главный врач «Центра СПИД» в Пскове Ираида Сивачева.

Многие годы Псковская область признается регионом со стабильной ситуацией по заболеваемости синдромом приобретенного иммунодефицита.

По словам Ираиды Сивачёвой, под меднаблюдением в учреждении в этом году состояло чуть больше 1 тысячи пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция, что составило более 85% от числа лиц, живущих с ВИЧ в Псковской области. Из них около 870 человек получали антиретровирусную терапию. У 60% пациентов вирусная нагрузка была подавлена.

Напомним, 1 декабря в мире провозглашен Днем борьбы со СПИДом.

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