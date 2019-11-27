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Происшествия

Следователи: псковича, который ранил ножом детского врача, поместили под стражу

27 ноября 2019 года, 15:20

В Пскове 43-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на врача детской областной больницы, заключили под стражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следователей, днём 25 ноября нынешнего года предполагаемый злоумышленник пришел в Детскую областную клиническую больницу, где ударил ножом врача.

Выяснилось, что нападавший ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни и здоровья, половой свободы личности, собственности и общественной безопасности, в том числе за убийство.

Сейчас задержанному предъявлено обвинение в совершении покушения на квалифицированное убийство.

Напомним, что информация о том, что мужчина напал на детского врача в больнице на улице Коммунальной, поступила из СМИ в понедельник, следователи начали проверку.

Губернатор Михаил Ведерников также дал несколько поручений провести служебную проверку в связи с нападением на врача.

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