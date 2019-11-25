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Происшествия

После нападения на врача в Детской областной клинической больницы проведут служебную проверку

25 ноября 2019 года, 16:37

Глава региона Михаил Ведерников дал несколько поручений в связи с нападением на врача Детской областной клинической больницы, которое произошло 25 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Известно, что злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшему потребовалась госпитализация и экстренная медицинская помощь.

По распоряжению губернатора в детской областной больнице проведут служебную проверку по соблюдению мер безопасности. Кроме того, будет сформирована региональная комиссия, которой предстоит проанализировать обеспечение мер безопасности всех лечебных учреждений Псковской области.

Сейчас в медицинском учреждении работают следователи.

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