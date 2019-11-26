Стражи порядка задержали псковича, который ранил ножом детского врача

Следственный отдел СУСК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Следственного комитета, он подозревается в совершении покушения на убийство.

По версии следствия, днем 25 ноября подозреваемый пришел в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача и ударил его ножом. Сейчас подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ход расследования находится на особом контроле руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Напомним, что информация о том, что мужчина напал на детского врача в больнице на улице Коммунальной, поступила из СМИ в понедельник, следователи начали проверку.

Губернатор Михаил Ведерников также дал несколько поручений провести служебную проверку в связи с нападением на врача.