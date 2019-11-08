Какие купюры чаще всего подделывают, рассказали жителям Псковской области

За девять месяцев текущего года в Псковской области выявили 104 фальшивых банкноты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Из них 66 банкнот номиналом 5000 рублей, 23 – 1000 рублей, по 2 банкноты номиналом 2000 и 500 рублей, и одна двухсотрублевая банкнота. Кроме того, было обнаружено 10 иностранных поддельных банкнот - 9 номиналом 100 долларов США и одна купюра 500 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивок сократилось на 28,8%.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Значительное количество подделок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях крупной региональной нефтепродуктовой компании.

«В настоящее время Банк России внедряет программу повышения профессиональных навыков кассовых работников розничных торговых сетей по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Данная практика обучения кассиров позволит снизить количество попадающих в наличное денежное обращение поддельных и неплатежеспособных денежных знаков через торговые сети», – сообщил заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

В последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, количество и качество защитных признаков растет, подделывать их становиться сложнее. Тем не менее, риск получить фальшивку остается, поэтому внимательно оценивайте получаемые купюры на подлинность.