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Культура

Дмитрий Месхиев похвастался пятью номинациями «Ревизора» на «Золотую маску»

31 октября 2019 года, 14:37

«Не люблю хвастаться, но подмывает! Удержаться не могу. Спектакль нашего театра «Ревизор» заявлен в пяти номинациях на «Золотую маску», - написал на своей странице в «Фейсбук» художественный руководитель Псковского драмтеатра, режиссёр Дмитрий Месхиев.

Дмитрий Месхиев похвастался пятью номинациями «Ревизора» на «Золотую маску»
На псковской сцене спектакль поставил петербургский режиссер Петр Шерешевский.
Фото Андрея Кокшарова.
«Второй год подряд мы участники «Маски»! Стабильность – признак мастерства! Ура!», - добавил он.

«Ревизор» претендует на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), и «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Отметим, спектакль «Ревизор» впервые был показан в Екатеринбурге на фестивале «Реальный театр» и вызвал большую шумиху в социальных сетях. Зрители жаловались на «порнографию» и «изнасилование». Свердловская прокуратура даже инициировала проверку, однако нарушений обнаружено не было.

Напомним, в апреле нынешнего года впервые за всю историю Пушкинского театра постановка «Река Потудань» была выдвинута на престижную театральную премию, причем сразу в шести номинациях.

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