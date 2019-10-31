Дмитрий Месхиев похвастался пятью номинациями «Ревизора» на «Золотую маску»

«Не люблю хвастаться, но подмывает! Удержаться не могу. Спектакль нашего театра «Ревизор» заявлен в пяти номинациях на «Золотую маску», - написал на своей странице в «Фейсбук» художественный руководитель Псковского драмтеатра, режиссёр Дмитрий Месхиев.

«Второй год подряд мы участники «Маски»! Стабильность – признак мастерства! Ура!», - добавил он.

«Ревизор» претендует на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), и «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Отметим, спектакль «Ревизор» впервые был показан в Екатеринбурге на фестивале «Реальный театр» и вызвал большую шумиху в социальных сетях. Зрители жаловались на «порнографию» и «изнасилование». Свердловская прокуратура даже инициировала проверку, однако нарушений обнаружено не было.

Напомним, в апреле нынешнего года впервые за всю историю Пушкинского театра постановка «Река Потудань» была выдвинута на престижную театральную премию, причем сразу в шести номинациях.