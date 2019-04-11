Это уже успех

Спектакль псковского драмтеатра «Река Потудань» был показан на фестивале «Золотая маска» в Москве. В этом году впервые за всю историю Пушкинского театра его постановка была выдвинута на престижную театральную премию, причем сразу в шести номинациях. В рамках конкурсной программы фестиваля столичные зрители увидели два показа «Реки Потудань» — 31 марта и 1 апреля.

Я был там, и даже снимал на камеру. Все прошло хорошо. Андрей Пронин,

арт-директор Псковского драмтеатра имени А.С. Пушкина

По его словам, очень часто на «Золотой маске» спектакли проходят хуже, чем дома: — Сказывается волнение. Бывают и технические накладки. Даже знаю один спектакль, во время которого от волнения актер убежал со сцены и закрылся в туалете. И жюри удивлялось, что за ужасный спектакль отобрали эксперты и привезли им. У нас все прошло на очень хорошем уровне. Спектакль кому-то понравился, кому-то — нет. Но это были действительно хорошие показы. И технически все было хорошо, единственный минус — качество звука на площадке: такого объемного звука, как на нашей Малой сцене, добиться было трудно. Но в остальном все было на пять баллов!

Мечты сбываются

Совсем случайным попадание псковского спектакля в шорт-лист «Золотой маски» не назовешь: руководство театра уже давно мечтало об участии псковских артистов в различных конкурсах и фестивалях. Поэтому идея приглашенного молодого режиссера Сергея Чехова поставить на псковской сцене экспериментальный спектакль по повести Андрея Платонова появилась очень кстати.

— Мы с Сергеем раньше работали вместе. На фестивале «Точка доступа» мы выпускали спектакль «Столкновение с бабочкой» по роману Юрия Арабова. И как-то логично было его позвать, — вспоминает Андрей Пронин. — Я его пригласил, познакомил с нашим худруком Дмитрием Месхиевым. Месхиеву он понравился. А еще «Потудань» — это Платонов и Платоновский фестиваль на родине писателя в Воронеже. Дмитрий Дмитриевич давно говорил, что надо бы туда поехать. И мечта сбылась. В начале июня псковский театр примет участие в Платоновском фестивале искусств в Воронеже. Но еще раньше спектакль увидели жители столицы. Эксперимент псковского театра по достоинству оценили эксперты «Золотой маски»: — Мы отправляем заявки на все спектакли, — поясняет Андрей Пронин процесс отбора номинантов. — «Маска» всегда сначала отсматривает видео, потом приезжают эксперты смотреть спектакли в театре. «Потудань» они как-то стразу отобрали. Мы сначала порадовались, но подумали, что ничего из этого не выйдет. А когда, уже на московских гастролях, на показ из двух экспертных советов пришло человек 10-12, мы решили, что, пожалуй, есть вероятность того, что нас отметят.

Повышенный интерес

Непосредственный участник показов — один из номинантов «Золотой маски», заслуженный артист РФ, актер Пушкинского театра Виктор Яковлев говорит о хорошем впечатлении от 25-го юбилейного фестиваля «Золотая маска»:

И то, как нас встретили, и подготовка показов, и площадка — все было четко организовано. Кроме того, сама атмосфера фестиваля очень хорошая и в последнее время чувствуется повышенный интерес к нашему театру. О спектакле говорили как о «нашумевшей премьере прошлого сезона», «знаменитом спектакле» — вот такие эпитеты. Виктор Яковлев,

актёр Пушкинского театра

Виктор Яковлев признается, что это самый необычный спектакль из всех, в которых ему довелось играть. Хотя поначалу он отнесся к участию в постановке скептически: — Действительно, я не знал, что там режиссер нафантазировал. Это был незнакомый нам человек, хотя и было известно, что он уже номинировался на «Золотую маску» в предыдущем сезоне. Так получилось, что сначала мою роль репетировал другой актер, но потом в силу объективных обстоятельств он не смог участвовать в этой постановке, и на эту роль был приглашен я. По словам актера, во время репетиций «никто не думает о том, что это будет выдающийся или плохой спектакль — люди просто работают». — Так было с фильмами Рязанова или Гайдая, которые сейчас перед Новым годом крутят. Люди не снимали «великих» фильмов, они снимали фильм, который им хотелось снять. То же самое со спектаклем. Как это будет воспринято? Всем нравится, как говорит мой друг, только 100 долларов. Не бывает такого, чтобы нравилось всем. Один-два-три человека могут со спектакля и уйти. Это нормально. Зато те, кто смотрит, и те, кто понимает язык, на котором поставлен спектакль, говорят, что несколько дней постановка не идет из головы и они возвращаются к ней мысленно.

Почетно и престижно

На спектакле присутствовали члены жюри «Золотой маски». По словам Виктора Яковлева, на первом показе был президент премии «Золотая маска», актер Московского театра им. Маяковского, народный артист России Игорь Костолевский. На втором показе «Реки Потудань» присутствовала комиссия Russian Case, которая рассматривает зарубежные гастроли участников фестиваля. — Здесь еще рано говорить о каких-то результатах, но тоже интерес проявлен, — отметил Виктор Яковлев. — Получим мы «Золотую маску» или нет — большой вопрос. Если посмотреть на конкурентов — это больше 10 классных спектаклей. Один из них я видел на Пушкинском фестивале — «Мертвые души» Лесосибирского театра из Красноярского края. Великолепный спектакль! Конкуренты серьезные, достойные. Сам Виктор Яковлев номинирован на премию «Золотая маска» как лучший актер второго плана. — Известие об этом было для меня приятной неожиданностью. Позвонил Месхиев: «Ну, поздравляю». Думаю: что там случилось? Зарплату, что ли, прибавили? Говорит: «Вы — номинант «Золотой маски». Рассказал, что шесть номинаций у нас, и из них три актерских. Считаю, что это уже успех! Быть номинантом такой премии — это почетно и престижно.