Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        

Культура / Театр

Это уже успех

Номинированную на «Золотую маску» постановку псковского театра еще накануне показов в Москве называли «знаменитым спектаклем» и «нашумевшей премьерой»

Текст:
Светлана Синцова
11 апреля 2019 года, 11:02
Фото: kremlin.ru
0

Спектакль псковского драмтеатра «Река Потудань» был показан на фестивале «Золотая маска» в Москве. В этом году впервые за всю историю Пушкинского театра его постановка была выдвинута на престижную театральную премию, причем сразу в шести номинациях. В рамках конкурсной программы фестиваля столичные зрители увидели два показа «Реки Потудань» — 31 марта и 1 апреля.

Я был там, и даже снимал на камеру. Все прошло хорошо.

Андрей Пронин,
арт-директор Псковского драмтеатра имени А.С. Пушкина 
По его словам, очень часто на «Золотой маске» спектакли проходят хуже, чем дома:

— Сказывается волнение. Бывают и технические накладки. Даже знаю один спектакль, во время которого от волнения актер убежал со сцены и закрылся в туалете. И жюри удивлялось, что за ужасный спектакль отобрали эксперты и привезли им. У нас все прошло на очень хорошем уровне. Спектакль кому-то понравился, кому-то — нет. Но это были действительно хорошие показы. И технически все было хорошо, единственный минус — качество звука на площадке: такого объемного звука, как на нашей Малой сцене, добиться было трудно. Но в остальном все было на пять баллов!

Мечты сбываются

Совсем случайным попадание псковского спектакля в шорт-лист «Золотой маски» не назовешь: руководство театра уже давно мечтало об участии псковских артистов в различных конкурсах и фестивалях. Поэтому идея приглашенного молодого режиссера Сергея Чехова поставить на псковской сцене экспериментальный спектакль по повести Андрея Платонова появилась очень кстати.

Идея приглашенного молодого режиссера Сергея Чехова поставить на псковской сцене экспериментальный спектакль по повести Андрея Платонова появилась очень кстати — руководство театра как раз задумалось об активной фестивальной жизни труппы.
Фото Пушкинского драмтеатра.
— Мы с Сергеем раньше работали вместе. На фестивале «Точка доступа» мы выпускали спектакль «Столкновение с бабочкой» по роману Юрия Арабова. И как-то логично было его позвать, — вспоминает Андрей Пронин. — Я его пригласил, познакомил с нашим худруком Дмитрием Месхиевым. Месхиеву он понравился. А еще «Потудань» — это Платонов и Платоновский фестиваль на родине писателя в Воронеже. Дмитрий Дмитриевич давно говорил, что надо бы туда поехать. И мечта сбылась. В начале июня псковский театр примет участие в Платоновском фестивале искусств в Воронеже.

Но еще раньше спектакль увидели жители столицы. Эксперимент псковского театра по достоинству оценили эксперты «Золотой маски»:

— Мы отправляем заявки на все спектакли, — поясняет Андрей Пронин процесс отбора номинантов. — «Маска» всегда сначала отсматривает видео, потом приезжают эксперты смотреть спектакли в театре. «Потудань» они как-то стразу отобрали. Мы сначала порадовались, но подумали, что ничего из этого не выйдет. А когда, уже на московских гастролях, на показ из двух экспертных советов пришло человек 10-12, мы решили, что, пожалуй, есть вероятность того, что нас отметят.

Повышенный интерес

Непосредственный участник показов — один из номинантов «Золотой маски», заслуженный артист РФ, актер Пушкинского театра Виктор Яковлев говорит о хорошем впечатлении от 25-го юбилейного фестиваля «Золотая маска»:

И то, как нас встретили, и подготовка показов, и площадка — все было четко организовано. Кроме того, сама атмосфера фестиваля очень хорошая и в последнее время чувствуется повышенный интерес к нашему театру. О спектакле говорили как о «нашумевшей премьере прошлого сезона», «знаменитом спектакле» — вот такие эпитеты.

Виктор Яковлев,
актёр Пушкинского театра
Виктор Яковлев признается, что это самый необычный спектакль из всех, в которых ему довелось играть. Хотя поначалу он отнесся к участию в постановке скептически:

— Действительно, я не знал, что там режиссер нафантазировал. Это был незнакомый нам человек, хотя и было известно, что он уже номинировался на «Золотую маску» в предыдущем сезоне. Так получилось, что сначала мою роль репетировал другой актер, но потом в силу объективных обстоятельств он не смог участвовать в этой постановке, и на эту роль был приглашен я.

По словам актера, во время репетиций «никто не думает о том, что это будет выдающийся или плохой спектакль — люди просто работают».

— Так было с фильмами Рязанова или Гайдая, которые сейчас перед Новым годом крутят. Люди не снимали «великих» фильмов, они снимали фильм, который им хотелось снять. То же самое со спектаклем. Как это будет воспринято? Всем нравится, как говорит мой друг, только 100 долларов. Не бывает такого, чтобы нравилось всем. Один-два-три человека могут со спектакля и уйти. Это нормально. Зато те, кто смотрит, и те, кто понимает язык, на котором поставлен спектакль, говорят, что несколько дней постановка не идет из головы и они возвращаются к ней мысленно.

Почетно и престижно

На спектакле присутствовали члены жюри «Золотой маски». По словам Виктора Яковлева, на первом показе был президент премии «Золотая маска», актер Московского театра им. Маяковского, народный артист России Игорь Костолевский. На втором показе «Реки Потудань» присутствовала комиссия Russian Case, которая рассматривает зарубежные гастроли участников фестиваля.

— Здесь еще рано говорить о каких-то результатах, но тоже интерес проявлен, — отметил Виктор Яковлев. — Получим мы «Золотую маску» или нет — большой вопрос. Если посмотреть на конкурентов — это больше 10 классных спектаклей. Один из них я видел на Пушкинском фестивале — «Мертвые души» Лесосибирского театра из Красноярского края. Великолепный спектакль! Конкуренты серьезные, достойные.

Сам Виктор Яковлев номинирован на премию «Золотая маска» как лучший актер второго плана.

— Известие об этом было для меня приятной неожиданностью. Позвонил Месхиев: «Ну, поздравляю». Думаю: что там случилось? Зарплату, что ли, прибавили? Говорит: «Вы — номинант «Золотой маски». Рассказал, что шесть номинаций у нас, и из них три актерских. Считаю, что это уже успех! Быть номинантом такой премии — это почетно и престижно. 

ПОДРОБНОСТИ 

Спектакль «Река Потудань» вошел в номинацию премии «Лучший спектакль малой формы в драме». Режиссер Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре.  Анастасия Юдина  номинирована за сценографию спектакля как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Народный артист России Юрий Новохижин и заслуженный артист России Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Фестиваль
17 апреля 09:59

220 Пушкиных

Какие метаморфозы ждут праздник на поляне в Михайловском, получивший к юбилею поэта новое название

Культура / Фестиваль
16 апреля 11:56

Воины Невского снова победят «ливонцев»

Зрители Ледового побоища не увидят тонущих рыцарей и «засадного» полка

Культура / Событие
16 апреля 10:03

Ганза на финише

Культурная программа на «четверку», благоустройство — без комментариев

30 апреля

  • В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
  • Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
  • Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
  • Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
  • Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
  • Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
  • Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
  • Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
  • Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках
  • «Автошкола Гарант Успеха» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • Псковский центр «Бригантина» признали лучшим учреждением допобразования в регионе
  • Группа компаний «Скорпион» стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»
  • В Плюссе оштрафован директор транспортного предприятия, нарушивший сроки выплаты зарплаты
  • Прокуратура опубликовала майский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Псковский губернатор призвал жителей спасти область от огня

    • 29 апреля

  • До 18 градусов тепла ожидается 30 апреля на территории Псковской области
  • Открытие велосезона обсудят в пресс-центре «Псковской правды» 30 апреля
  • Ольга Слепиковская: Вдыхание угольной пыли сгоревшей травы провоцирует сужение бронхов
  • Михаил Ведерников: Мы добьёмся, чтобы ремонт дорог был выполнен качественно
  • На майских праздниках в Пскове будет работать выставка «Страшнее кошки зверя нет»
  • Депутат Андрей Козлов предлагает ужесточить ответственность за поджоги травы
  • Двое мужчин пойдёт под суд за кражу проводов в Новосокольническом районе
  • Служебная собака помогла вычислить вора, укравшего сумку у великолучанина
  • Через полчаса закончится приём заявок на участие в Эстафете на призы «Псковской правды»
  • Универсальный комплекс для гимнастов появится на «Машиностроителе» в Пскове
  • Всех любителей танцев приглашают в Дом офицеров на праздник «Псковитяночка»
  • Более 17 тысяч рублей собрали на лечение псковички Ани Струковой на Пасхальном фестивале
  • Через приложение «Яндекс.Транспорт» теперь можно следить за псковскими автобусами

    • 28 апреля

  • Михаил Ведерников пожелал псковичам любви и добра в праздник Пасхи
  • Псковичи продолжают участвовать в мероприятиях по уборке городских территорий

    • Новости

    Общество
    Николай Бесклевный 30 апреля 10:58

    Сухая весна

    Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы

    Культура / Наследие
    15 апреля 14:25

    Культурная революция

    Исторический парк на «Электроне» и его возрождение, восстановление святынь и дворянских усадеб, включение в список ЮНЕСКО – наследие Псковщины ждет глобальная перезагрузка

    Культура / ТВ
    15 апреля 11:44

    Тарелка для цифры

    В Пскове возводят приемно-передающую спутниковую станцию