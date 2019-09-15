В Псковском театре заявили о целомудренности скандального спектакля «Ревизор»

«Мы с некоторым удивлением наблюдаем за «скандалом», развернувшимся вокруг показа нашего спектакля «Ревизор» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Удивление это связано с тем, что «скандал» развернулся вовсе не в день показа, а спустя пять дней. На спектакле никаких эксцессов не было. Несколько десятков человек, которым оказалась не близка эстетика спектакля, покинули зал в антракте. Оставшиеся несколько сотен устроили стоячую овацию в финале, и она продолжалась ровно пять минут. Звучали голоса: «Браво! Спасибо!» И к нам, и к нашим артистам подходили люди, благодарили и просили приезжать еще. Такое случается не на каждом гастрольном спектакле и не в каждом городе. Хотя тепло аплодируют «Ревизору» всегда. Спектакль идет в репертуаре нашего театра больше года, был на гастролях в Петербурге.

Что же касается «зала, полного детей», о котором написала екатеринбургская журналистка, это или ложь, или сильное преувеличение. Мы опросили критиков, присутствовавших в зале: никто из них не видел ни одного ребенка – ни в зале, ни в фойе. Мы не можем поручиться, что детей в зале не было вообще, но они явно не преобладали.

Возрастная индексация театральных посещений существует недаром. И недаром ей уделяется такое внимание со стороны контролирующих органов. Возрастной индекс нашего спектакля «Ревизор» – 18+. Крупным шрифтом он был обозначен на афише перед входом в зал, был на билете и в программке. Если несовершеннолетние действительно смогли просочиться в зал, несмотря на запрет, это – досадная недоработка входной группы Екатеринбургского ТЮЗа. Досадная, но отнюдь не фатальная, потому что в спектакле «Ревизор» есть немало вещей, не понятных детям, а вот вещей, способных оскорбить детскую нравственность, нет.