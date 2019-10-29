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Общество

В Пыталовском районе для детей, выращивающих цветы, купят инвентарь и теплицы

29 октября 2019 года, 11:53

Региональное отделение Российского Детского фонда получило грант администрации Псковской области на реализацию проекта «Цветы Победы». Об этом рассказала 29 октября в пресс-центре «Псковской правды» сотрудник Фонда Юлия Колесова.

На встрече с журналистами речь шла о социально-значимых проектах, получивших поддержку администрации области.

- Проект будет реализована на базе Пыталовской школы-интерната, где учатся дети от четырех до двадцати лет с нарушением слуха и речи, - рассказала Юлия Колесова. -  Дети будут выращивать цветы, которые потом высадят на городском воинском захоронении. В школе и раньше этим занимались, но не столь масштабно. У интерната не было средств, чтобы приобрести инвентарь и теплицы. Благодаря гранту, они появятся. Также в рамках проекта дети встретятся с ветеранами и вручат им собственноручно выращенные цветы.

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