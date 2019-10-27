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Общество

Михаил Ведерников призвал к осторожности во время стихии

27 октября 2019 года, 21:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей быть бдительными и острожными во время разгула стихии. Об этом сегодня вечером появилась запись в его Instagramm.

«Псковскую область накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра повалены десятки деревьев, пострадали машины, местами фиксируются перебои с электроснабжением. Эпицентр разгула стихии пришелся на город Псков, Псковский, Стругокрасненский и Печорский районы. Все возможные меры по защите граждан и минимизации удара стихии принимаются, но основные работы по устранению последствий будут осуществляться после спада ветра Пока ветер не утихает, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Не следует без надобности выходить на улицу, лучше закрыть окна, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. В случае возникновения ЧС срочно звонить в службу спасения по телефону «01» или по мобильному «112» или «101».

Помните, ваша безопасность - в ваших руках - написал Михаил Ведерников.

Этой ночью МЧС прогнозирует усиление ветра до 24 м\с.



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