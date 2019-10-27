Михаил Ведерников стал героем православной программы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем авторской программы «Парсуна» председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома Владимира Легойды. Программа, где священник беседует с известными людьми о жизне, ее смысле, вере и многих других вопросах, выходит на телеканале «Спас». Об передаче, главным героем которой стал Михаил Ведерников, Владимир Легойда написал на своей странице в Instagram.

«Что могу сказать? Михаила Юрьевича знаю давно и очень благодарен, что он пришел в программу и честно ответил на все вопросы. Губернатор с человеческим лицом!» - так Владимир Легойда проанонсировал одну из ближайших передач. Гостями программы уже были митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатели Алексей Варламов, Юрий Вяземский и Сергей Шаргунов, ​режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Кшиштоф Занусси, Юрий Грымов, актеры Егор Бероев, Алена Бабенко, министр просвещения Ольга Васильева, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и многие другие.

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