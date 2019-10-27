Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников стал героем православной программы

27 октября 2019 года, 09:33

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем авторской программы «Парсуна»  председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главного редактора журнала «Фома Владимира Легойды. Программа, где священник беседует с известными людьми о жизне, ее смысле, вере и многих других вопросах,  выходит на телеканале «Спас». Об передаче, главным героем которой стал Михаил Ведерников, Владимир Легойда написал на своей странице в Instagram.

«Что могу сказать? Михаила Юрьевича знаю давно и очень благодарен, что он пришел в программу и честно ответил на все вопросы. Губернатор с человеческим лицом!» - так Владимир Легойда проанонсировал одну из ближайших передач. Гостями программы уже были митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатели Алексей Варламов, Юрий Вяземский и Сергей Шаргунов, ​режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Кшиштоф Занусси, Юрий Грымов, актеры Егор Бероев, Алена Бабенко, министр просвещения Ольга Васильева, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и многие другие.

Газета "Православный вестник", являющаяся детищем журнала "Фома", каждый месяц выходит в "Псковской правде".


Михаил Ведерников стал героем православной программы
Это фото сопровождало пост Владимира Легойды
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Полицейские поймали водителей, повторно севших за руль пьяными
В Печорском районе начал работу первый детский форум
Полиция ищет великолучанина, пропавшего у автовокзала
Сегодня незрячие и слабовидящие псковичи напишут географический диктант
Сегодня не хватит трех градусов, чтобы побить температурный рекорд
Отличники Псковской области съездили в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова
В Островском районе заключенный получил 5,5 лет за то, что ударил кулаком сотрудника колонии
Житель Псковского района руками продавил стену и ограбил мастерскую
Восемь граждан Вьетнама пытались сбежать из России в Евросоюз, но попались на границе в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

Общество / Образование
25 октября 16:28

Псковские школьники разработают проекты в помощь предпринимателям

200 талантливых детей из Пскова, Великих Лук и соседней Беларуси объединились на две недели

Королева в стране тишины

Общество
25 октября 09:31

Королева в стране тишины

Ухоженная, высокая и стройная, она вежливо кивает в ответ на приветствие и радушно улыбается, вот только сказать ничего не может — Регина глухонемая
Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

Общество
22 октября 14:57

Более 35 килограмм корма собрали для бездомных животных псковские дети

В награду за доброту они стали зрителями собачьего шоу, которое тоже устроили дети