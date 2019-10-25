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Политика

Нужны новые люди – Александр Котов о своём уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»

25 октября 2019 года, 12:01

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов покинул пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Нужны новые люди – Александр Котов о своём уходе с поста руководителя реготделения «ЕР»
Александр Котов ушёл с поста руководителя реготделения «ЕР»
Фото пресс-службы Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
«Нужны новые люди, идеи и подходы для того, чтобы двигаться вперед», - прокомментировал Александр Котов свой уход.

Парламентарий отметил, что должность секретаря регионального отделения партии я занимал более 8 лет и необходимы перемены.

«Я продолжу работать в партии, остаюсь в команде и буду помогать по мере сил и возможности новому секретарю», - заявил Александр Котов и отметил, что оценку его работы дадут коллеги на предстоящей конференции в конце года.

Напомним, 24 октября президиум генсовета «ЕР» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность и.п. секретаря Псковского регионального отделения партии.

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