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Общество

Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа

23 октября 2019 года, 13:04

В Псковской области увеличится время розничной продажи алкоголя с 10.00 до 22.00 часов. Изменения в ранее изданное постановление внёс губернатор Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа
На территории Псковской области увеличится время розничной продажи алкоголя.
Фото Андрея Степанова.

Документ вступит в силу в течении десяти дней со дня его официального опубликования на портале правовой информации или в пятничном выпуске «Псковской правды».

Изменения позволят легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайками», которые получают лицензии в качестве объектов общепита, но по факту являются магазинами и торгуют круглосуточно спиртным.

Расширение времени продажи алкогольной продукции также поспособствует увеличению легального оборота розничной продажи алкоголя.

Напомним, что способы возможной борьбы с наливайками уже давно обсуждалось и в обществе, и среди чиновников. Круглосуточные заведения сильно мешают жителям спальных районов из-за драк на улицах. Кроме того, есть сомнения в качестве алкоголя в так называемых пабах. Однако законного основания их закрыть пока нет.

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Жека
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