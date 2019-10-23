Время продажи алкоголя в Псковской области увеличится на два часа

В Псковской области увеличится время розничной продажи алкоголя с 10.00 до 22.00 часов. Изменения в ранее изданное постановление внёс губернатор Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Документ вступит в силу в течении десяти дней со дня его официального опубликования на портале правовой информации или в пятничном выпуске «Псковской правды».

Изменения позволят легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайками», которые получают лицензии в качестве объектов общепита, но по факту являются магазинами и торгуют круглосуточно спиртным.

Расширение времени продажи алкогольной продукции также поспособствует увеличению легального оборота розничной продажи алкоголя.

Напомним, что способы возможной борьбы с наливайками уже давно обсуждалось и в обществе, и среди чиновников. Круглосуточные заведения сильно мешают жителям спальных районов из-за драк на улицах. Кроме того, есть сомнения в качестве алкоголя в так называемых пабах. Однако законного основания их закрыть пока нет.