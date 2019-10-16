«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу

В Пскове на улице Набережная реки Великой, 4 идёт капитальный ремонт крыши жилого здания. Из-за работ на чердаке жительница дома пенсионерка Нина Борисовна уже третью неделю вынуждена жить под протекающим потолком.

«На полу стоят ведра, на столе свечи и фонарь», - добавил общественник.

И без того тяжелую ситуацию усложнило короткое замыкание, из-за которого пришлось отключить электричество в связи с вероятностью пожара.

По словам Сергея Елизарова, комиссия составила акт осмотра, но никаких документов на руки пенсионерке не выдала.

Убитые горем родственники Нины Борисовны обратились за помощью в местные СМИ и рассказали о вопиющем случае. Узнав об этом, прораб ООО «Гриал» в обиженных чувствах высказался о не желании торопиться с устранением доставленных пенсионерке, мягко говоря, неудобств.

«Позвонил в фонд регионального оператора - обещали завтра разобраться!», - заключил Сергей Елизаров.