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Общество

«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу

16 октября 2019 года, 12:32

«Раз так, мы устраним протечки в самый последний момент», - так отреагировал представитель подрядчика ООО «Гриал» на жалобу псковской пенсионерки о протечке потолка, случившегося в ходе капитального ремонта её дома. Информацию об этом на своей страничке в «Фейсбук» разместил общественник в сфере ЖКХ Сергей Елизаров.

«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
Капремонт усложнил жизнь псковской пенсионерки.
Фото Сергея Елизарова.
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
Капремонт усложнил жизнь псковской пенсионерки.
Фото Сергея Елизарова.
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
Капремонт усложнил жизнь псковской пенсионерки.
Фото Сергея Елизарова.
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
Капремонт усложнил жизнь псковской пенсионерки.
Фото Сергея Елизарова.
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
Капремонт усложнил жизнь псковской пенсионерки.
Фото Сергея Елизарова.
В Пскове на улице Набережная реки Великой, 4 идёт капитальный ремонт крыши жилого здания. Из-за работ на чердаке жительница дома пенсионерка Нина Борисовна уже третью неделю вынуждена жить под протекающим потолком.

«На полу стоят ведра, на столе свечи и фонарь», - добавил общественник.

И без того тяжелую ситуацию усложнило короткое замыкание, из-за которого пришлось отключить электричество в связи с вероятностью пожара.

По словам Сергея Елизарова, комиссия составила акт осмотра, но никаких документов на руки пенсионерке не выдала.

Убитые горем родственники Нины Борисовны обратились за помощью в местные СМИ и рассказали о вопиющем случае. Узнав об этом, прораб ООО «Гриал» в обиженных чувствах высказался о не желании торопиться с устранением доставленных пенсионерке, мягко говоря, неудобств.

«Позвонил в фонд регионального оператора - обещали завтра разобраться!», - заключил Сергей Елизаров.

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