Новым военным комиссаром Псковской области стал Сергей Судаков

В первую очередь необходимо качественно и эффективно организовать и провести на территории региона призывную кампанию.

Сергей Судаков отметил, что Псковская область на протяжении нескольких лет успешно справляется с планами на призыв.

Сейчас региональный комиссариат готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и работает над сбором информации об участниках войны. Сведения о ветеранах разместят в галерее «Дорога Памяти» на территории главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье.

Сергей Геннадьевич Судаков родился в октябре 1962 года. Является выпускником Уссурийского суворовского военного училища. В 1984 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в 1992 году – Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменную, ордена Суворова академию им М. В. Фрунзе, в 2004 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.