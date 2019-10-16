Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Новым военным комиссаром Псковской области стал Сергей Судаков

16 октября 2019 года, 10:35

Военный комиссариат Псковской области возглавил генерал-майор Сергей Судаков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь необходимо качественно и эффективно организовать и провести на территории региона призывную кампанию.


Новым военным комиссаром Псковской области стал Сергей СудаковСергей Судаков, военный комиссар Псковской области
Сергей Судаков отметил, что Псковская область на протяжении нескольких лет успешно справляется с планами на призыв.

Сейчас региональный комиссариат готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и работает над сбором информации об участниках войны. Сведения о ветеранах разместят в галерее «Дорога Памяти» на территории главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье.

Сергей Геннадьевич Судаков родился в октябре 1962 года. Является выпускником Уссурийского суворовского военного училища. В 1984 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в 1992 году – Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменную, ордена Суворова академию им М. В. Фрунзе, в 2004 году – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые широкой публике представили гимн Псковской области (АУДИО, ВИДЕО)
Включение нового светофора на улице Юбилейной в Пскове состоится утром 17 октября
Известна сумма, которую сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Благоустройство сквера Искусств в Пскове должно завершится осенью 2020 года
Псковичей приглашают на Всероссийской семинар «Дети и традиционная народная культура»
«Титан-Полимер»: Причиной неприятия является недостаток информации о проекте предприятия
«В последнюю очередь» - подрядчик капремонта обиделся на псковскую пенсионерку за жалобу
На строительство нового детсада в Овсище планируют потратить более 213 миллионов рублей
Мешковой сбор мусора с острова Колпина организовали сотрудники «Экопрома»

Комментарии

Авторизация
No comments
Рецепты борщевика

Общество
15 октября 10:29

Рецепты борщевика

Власти ответили, как борются с «зонтиками»
Дорога в будущее

Общество
15 октября 10:16

Дорога в будущее

Почему сбивают людей на улицах Пскова и как нацпроект поможет сохранить жизни
Пассивный дом копейку сбережет

Общество / Коммуналка
14 октября 15:48

Пассивный дом копейку сбережет

Псковская студентка придумывает новый тип жилья – одновременно теплое и экономящее хозяевам деньги на оплате за электричество