Храм Александра Невского приведут в порядок к празднованию 800-летия великого князя

К 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году, по всей России пройдут сотни различных праздничных мероприятий. Центрами празднования юбилея станут Москва и Санкт-Петербург, а также Владимирская, Московская, Новгородская, Псковская и Ярославская области.

«Этот проект должен стать общенациональным делом. Локомотивом стали шесть регионов, которые тесно связаны с именем Александра Невского. Псковская область, безусловно, в авангарде по числу проектов, которые мы реализуем», - сообщила 14 октября в ходе научно-практической конференции в Пскове заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Готовим предложения по поводу диорамы (в Кобыльем городище – ред.) совместно с министерством культуры, а также проект исторического парка в Пскове. Приложим все усилия, чтобы привести храм Александра Невского в надлежащий вид. Для Пскова очень важно получить ещё один объект, привлекательный для туристов», - сказал Митрополит Псковский и Порховский Тихон.