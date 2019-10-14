Нажми на кнопку: Псковская область окончательно перешла на цифровое телевидение

В Псковской области полностью отключили аналоговый телевизионный сигнал.
Символическую кнопку перехода на цифровое вещание 14 октября в прямом эфире нажали замгубернатора Псковской области, руководитель регионального оперативного штаба по переходу на цифровое телевещание Николай Цветков, представитель Министерства цифрового развития и связи Вероника Крючкова, замруководителя Российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Назаров и директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Псковская область перешла на цифровое эфирное телевизионное вещание.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Мы проделали огромный путь, чтобы обеспечить каждому россиянину доступ к цифровому, качественному и, самое главное, бесплатному телевидению.
Николай Цветков, заместитель губернатора Псковской области
Отметим, в Псковской области до 1 ноября будет работать «горячая линия» (8-800-100-60-11) по вопросам перехода на цифровое телевещание. Оперативному штабу перехода на «цифру» предстоит ежедневно анализировать ситуацию.
Кстати, по поручению главы региона для возмещения стоимости цифровых приставок и спутникового оборудования в региональный бюджет было заложено 5 миллионов рублей.
Добавим, с 14 октября на частотах аналогового телевидения будет размещен видеоролик с инструкцией перехода на цифровое телевещание. Вопросы, связанные с переходом на цифровое телевещание, жители Псковской области могут уточнить не только по телефону региональной «горячей линии», но и на информационном этом портале.
Также информацию можно узнать на федеральной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.