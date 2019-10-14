Нажми на кнопку: Псковская область окончательно перешла на цифровое телевидение

Мы проделали огромный путь, чтобы обеспечить каждому россиянину доступ к цифровому, качественному и, самое главное, бесплатному телевидению.

Отметим, в Псковской области до 1 ноября будет работать «горячая линия» (8-800-100-60-11) по вопросам перехода на цифровое телевещание. Оперативному штабу перехода на «цифру» предстоит ежедневно анализировать ситуацию.

Кстати, по поручению главы региона для возмещения стоимости цифровых приставок и спутникового оборудования в региональный бюджет было заложено 5 миллионов рублей.