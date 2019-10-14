Блогер Илья Варламов отдал Пскову пятую строчку рейтинга лучших городов России

Псков занял пятое место в списке лучших городов России по версии известного российского блогера Ильи Варламова.

В воскресенье, 13 октября, блогер-путешественник опубликовал на своём Ютуб-канале список лучших и худших городов России. Всего в списке у Ильи Варламов было 70 городов, которые он посетил лично. На протяжении всего видеоролика блогер сравнивает их друг с другом, оценивая качество работы общественного транспорта, мнение жителей о месте жилья, чистоту, архитектуру и другие не менее важные факторы.

Первое место в списке занял Екатеринбург. Затем проследовали Казань, Севастополь, Воронеж и Псков.

«Псков просто очень хороший и я уверен, что он будет ещё лучше», - отметил автор ролика.

Пятёрку худших городов возглавил Адлер. К нему присоединились Махачкала, Уссурийск, Йошкар-Ола и Чита.

Напомним, в феврале 2015 года с двухдневным визитом Псков посетил известный блогер и фотограф Илья Варламов. Вскоре в своём «Живом журнале» москвич поделился публикациями про «хороший Псков» и «плохой Псков». После жестких высказываний Ильи Варламова Псков кое-где привели в порядок.