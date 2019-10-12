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Общество / Здоровье

Ключи от новых ФАПов вручил Михаил Ведерников восьми районам

12 октября 2019 года, 09:33

Восемь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в ближайшие дни отправятся в районы Псковской области для обслуживания жителей удаленных деревень. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, ключи от спецтранспорта в пятницу, 11 октября, вручил губернатор Псковской области.

Ключи от новых ФАПов вручил Михаил Ведерников восьми районам
Новые ФАПы появились в восьми районах области.
Фото пресс-службы администрации области

Новые ФАПы будут функционировать на базе Островской, Опочецкой, Порховской, Струго-Красненской, Гдовской, Великолукской, Псковской межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы.

«Это настоящий медицинский кабинет на колесах, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Поступление новой техники даст возможность в первую очередь обсуживать населенные пункты, где проживает менее 100 человек, оказывать населению качественную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь».

Вручив ключи, Михаил Ведерников вместе с председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко осмотрел передвижные медицинские пункты, расспросил про оборудование, которое в них установлено. Медики рассказали, что мобильные ФАПы оснащены всем необходимым для диагностики и оказания первичной медицинской помощи: электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина, аппаратами для измерения внутриглазного давления, различным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.

Ключи от новых ФАПов вручил Михаил Ведерников восьми районам
ФАПы оснащены всем необходимым для диагностики и оказания помощи.
Фото пресс-службы администрации области

Один из ФАПов, который отправится в Великолукскую межрайонную больницу, укомплектован дополнительным оборудованием, которое позволит проводить углубленный медицинский осмотр пациентов.

Все передвижные медицинские комплексы собраны на базе шасси ПАЗ и обладают повышенной проходимостью в условиях сельской местности, на грунтовых и щебеночных дорогах, а также в условиях бездорожья.

Комплексы переданы в Псковскую область в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

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