Ключи от новых ФАПов вручил Михаил Ведерников восьми районам

Восемь мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в ближайшие дни отправятся в районы Псковской области для обслуживания жителей удаленных деревень. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, ключи от спецтранспорта в пятницу, 11 октября, вручил губернатор Псковской области.

Новые ФАПы будут функционировать на базе Островской, Опочецкой, Порховской, Струго-Красненской, Гдовской, Великолукской, Псковской межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы.

«Это настоящий медицинский кабинет на колесах, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Поступление новой техники даст возможность в первую очередь обсуживать населенные пункты, где проживает менее 100 человек, оказывать населению качественную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь».

Вручив ключи, Михаил Ведерников вместе с председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко осмотрел передвижные медицинские пункты, расспросил про оборудование, которое в них установлено. Медики рассказали, что мобильные ФАПы оснащены всем необходимым для диагностики и оказания первичной медицинской помощи: электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина, аппаратами для измерения внутриглазного давления, различным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.