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Общество

Дмитрий Медведев ознакомился с программой развития Псковской области

11 октября 2019 года, 10:37

Программу развития Псковской области рассмотрели на совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению рравительства РФ разработали органы исполнительной власти региона под руководством куратора, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В пятницу, 10 октября, стратегический документ представили главе правительства РФ.

Дмитрий Медведев ознакомился с программой развития Псковской области
Программа развития Псковской области рассмотрена на совещании у Дмитрия Медведева.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
По итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития области к 2024 году в Псковской области ожидается рост доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций и уровня газификации. В основу документа включили предложения, поступившие от псковских промышленников и предпринимателей.

Окончательная защита программы пройдёт в конце октября.

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