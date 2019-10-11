Дмитрий Медведев ознакомился с программой развития Псковской области

Программу развития Псковской области рассмотрели на совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению рравительства РФ разработали органы исполнительной власти региона под руководством куратора, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В пятницу, 10 октября, стратегический документ представили главе правительства РФ.