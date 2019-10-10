Эксперты начали в Пскове обсуждение перспектив развития региона до 2025 года

Заместитель губернатора Вера Емельянова поприветствовала от имени главы региона Михаила Ведерникова участников стратегической сессии «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2025 года», которая 10 октября проходит в Большом зале администрации области.

«Сегодняшнее мероприятие заложит основы и даст импульс развитию Псковской области и поможет в решении проблем», - сказала замгубернатора.

В ходе сессии экспертам предстоит оценить перспективы развития региона, его возможности, а также разработать стратегию развития, передает корреспондент «Псковской правды».

Отметим, участниками сессии стали представители органов исполнительной власти администрации Псковской области, органов законодательной власти, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, научного и бизнес-сообществ, а также представители общественности Псковской области.

Сперва эксперты проведут стратегический аудит, затем разработают сам документ и план его реализации.