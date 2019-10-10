Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

ПсковГУ и Рижский технический университет теперь будут сотрудничать в различных сферах

10 октября 2019 года, 10:09

ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах. Соглашение было подписано в ходе официального визита делегации Псковского государственного университета в Латвию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Документ предполагает обмен образовательными и научно-исследовательскими материалами, публикациями и академической информацией, а также кадровый обмен.

Отметим, что сейчас ПсковГУ имеет около сотни соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира, среди которых Германия, Франция, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, США, Китай и другие.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Небольшие дожди и 14 градусов тепла ожидаются 11 октября в Псковской области
Пётр Крупеня на следующей неделе ответит на вопросы жителей Островского района
Эксперты выяснили, что поможет росту экономики Псковской области в ближайшие 15 лет
Екатерина Ларина: Псков даст основной рост звонков по переходу на цифровое ТВ
В Мордовии простились с десантником Александром Рыбалко, погибшим под Псковом
Любителей интеллектуальных игр в Пскове приглашают на субботнюю велопрогулку
Псковская библиотека собирает самые необходимые вещи для кошек и собак
Автобус, в котором прививают от гриппа, будет ждать псковичей возле «Ленты» и «Империала»
Приметы попавшего под Псковом верующего паломника напомнили полицейские

Комментарии

Авторизация
No comments
Бег под замком

Общество
10 октября 14:56

Бег под замком

Доступный спорт пал жертвой желания сберечь имущество?
Пособие по безработице

Общество / Соцзащита
10 октября 14:49

Пособие по безработице

Почему так мало?
Ремонт для Виктора

Общество
10 октября 10:12

Ремонт для Виктора

Благодаря помощи «Псковской правды» и Фонда княгини Ольги инвалиду отремонтировали крышу и установили новую печь