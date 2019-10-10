ПсковГУ и Рижский технический университет теперь будут сотрудничать в различных сферах

ПсковГУ и Рижский технический университет будут сотрудничать в научной и образовательной сферах. Соглашение было подписано в ходе официального визита делегации Псковского государственного университета в Латвию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Документ предполагает обмен образовательными и научно-исследовательскими материалами, публикациями и академической информацией, а также кадровый обмен.

Отметим, что сейчас ПсковГУ имеет около сотни соглашений о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 22 стран мира, среди которых Германия, Франция, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, США, Китай и другие.