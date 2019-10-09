Михаил Ведерников: Масштабная программа по развитию ожидает Талабские острова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил планы по развитию Талабских островов Об этом пишет Псковское агентство информации.

В планах – благоустройство дорог, проведение работ в зоне мемориала воинам Великой Отечественной войны, создание освещения, возведение малых архитектурных форм на берегу в зоне отдыха, а также организация пристани.

«Запланирована закупка одного катера в ближайшее время. В планах – ещё один катер и баржа для доставки техники, вывоза мусора», - сказал губернатор на встрече с местными жителями 9 октября.

Особое внимание уделили созданию территориального общественного самоуправления. На заявление некоторых местных жителей о бессмысленности ТОСа, Михаил Ведерников ответил:

«ТОС и не должен зарабатывать деньги, это форма общественного самоуправления, которая помогает организовать жизнь на островах, контролировать реализацию планов по их развитию».

В заключении, губернатор еще раз подчеркнул масштабность программы по развитию Талабских остров.