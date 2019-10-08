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Общество

Губернатору представили руководителя УФНС России по Псковской области Анну Кутузову

8 октября 2019 года, 15:39

Губернатору Михаилу Ведерникову представили руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анну Кутузову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В разговоре с главой региона начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу Владимир Васильев высоко оценил профессиональные качества Анны Кутузовой и назвал ее «человеком искренне преданным службе».

Губернатору представили руководителя УФНС России по Псковской области Анну Кутузову
Анна Кутузова официально возглавила УФНС России по Псковской области.
Фото Сергея Герасимова.
Анна Кутузова заверила, что готова выполнять свои обязанности в соответствии с задачами и функциями, возложенными Федеральной налоговой службой, а также вносить свой вклад в развитие Псковской области.

Добавим, Анна Кутузова проработала в налоговых органах почти 25 лет, начиная с должности государственного налогового инспектора до начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу имеет благодарность руководителя ФНС России, почетную грамоту Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области, Почетную грамоту администрации Псковской области, знак отличия «Отличник ФНС России», Почетную грамоту УФНС России по Псковской области, знак отличия «Почетный работник ФНС России».

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