Губернатору представили руководителя УФНС России по Псковской области Анну Кутузову

В разговоре с главой региона начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу Владимир Васильев высоко оценил профессиональные качества Анны Кутузовой и назвал ее «человеком искренне преданным службе».

Губернатору Михаилу Ведерникову представили руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анну Кутузову. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Анна Кутузова заверила, что готова выполнять свои обязанности в соответствии с задачами и функциями, возложенными Федеральной налоговой службой, а также вносить свой вклад в развитие Псковской области.

Добавим, Анна Кутузова проработала в налоговых органах почти 25 лет, начиная с должности государственного налогового инспектора до начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу имеет благодарность руководителя ФНС России, почетную грамоту Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области, Почетную грамоту администрации Псковской области, знак отличия «Отличник ФНС России», Почетную грамоту УФНС России по Псковской области, знак отличия «Почетный работник ФНС России».