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Общество

Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей

20 сентября 2019 года, 09:42

Накануне три жителя Пскова Александр Елисеев, Егор Нелипа и Максим Пушкин организовали у Летнего сада акцию в память о ликвидированном городскими властями пешеходном переходе. Ранее зебра вела от «Фотографии №6» к дому №32 на Октябрьском проспекте.

Организаторы вместе с другими участниками акции повесили на забор, преградивший пешеходам путь к ликвидированному переходу, плакат с траурной лентой и подписью «Здесь был удобный пешеходный переход. Помним, любим, скорбим». Также рядом закрепили две гвоздики и поставили пластиковый стаканчик с жидкостью, накрытый куском хлеба

Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей
В Пскове ликвидировали ещё один пешеходный переход.
Фото Александра Елисеева.

Вчера у этого перехода поставили металлический забор, а на нем повесили надпись «Пешеходный переход ликвидирован». В ответ на это мы провели свою акцию. Наша задача - привлечь внимание и показать, что ликвидация переходов - это плохо и такого не должно быть в городе. И это не решает вопрос безопасности пешеходов.


Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичейАлександр Елисеев
Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей
Акцию поддержали и простые прохожие.
Фото Александра Елисеева.

Как сообщил изданию активист, во время установки плаката проходящие мимо псковичи фотографировали происходящее и выражали свою поддержку. А при отсутствии плотного трафика многие все равно пользовались ликвидированным переходом.

Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей
По мнению активистов, ликвидация перехода не решает вопрос безопасности пешеходов.
Фото Александра Елисеева.
«Люди не должны проходить лишние километры, - уверен Александр Елисеев. - Конечная цель - возвращение перехода».

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Отметим, ближайший пешеходный переход через Октябрьский проспект расположен в 124 метрах от ликвидированного. 

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