Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей

Вчера у этого перехода поставили металлический забор, а на нем повесили надпись «Пешеходный переход ликвидирован». В ответ на это мы провели свою акцию. Наша задача - привлечь внимание и показать, что ликвидация переходов - это плохо и такого не должно быть в городе. И это не решает вопрос безопасности пешеходов.



