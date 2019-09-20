Акцию «Поминки по пешеходному переходу» провели на Октябрьском проспекте трое псковичей

Накануне три жителя Пскова Александр Елисеев, Егор Нелипа и Максим Пушкин организовали у Летнего сада акцию в память о ликвидированном городскими властями пешеходном переходе. Ранее зебра вела от «Фотографии №6» к дому №32 на Октябрьском проспекте.
Накануне три жителя Пскова Александр Елисеев, Егор Нелипа и Максим Пушкин организовали у Летнего сада акцию в память о ликвидированном городскими властями пешеходном переходе. Ранее зебра вела от «Фотографии №6» к дому №32 на Октябрьском проспекте.
Вчера у этого перехода поставили металлический забор, а на нем повесили надпись «Пешеходный переход ликвидирован». В ответ на это мы провели свою акцию. Наша задача - привлечь внимание и показать, что ликвидация переходов - это плохо и такого не должно быть в городе. И это не решает вопрос безопасности пешеходов.
Как сообщил изданию активист, во время установки плаката проходящие мимо псковичи фотографировали происходящее и выражали свою поддержку. А при отсутствии плотного трафика многие все равно пользовались ликвидированным переходом.