Три бюста героям-десантникам легендарной 6-й роты установят в Пскове на Аллее Победы

В Пскове собираются установить три бюста героям-десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й ВДД Михаилу Травину, Владимиру Швецову и Роману Афанасьеву. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В честь 20-летия подвига десантников 6-й роты, бюсты героям установят по всей России, в том числе 20 – на территории Псковской области. Три из них намерены установить в Пскове на Аллее Победы, расположенной возле площади Героев-десантников.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 6-я рота 76-й ВДД вступила в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. В бою погибло 84 военнослужащих.